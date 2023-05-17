Самый дорогой форвард Украины Довбык начал переговоры с французским топ-клубом
Французский "Марсель" начал переговоры с форвардом СК "Днепр-1" Артемом Довбыком
Об этом сообщает le10sport.
В "Марселе" ищут центрфорварда в основной состав, который должен заменить Алексиса Санчеза и Витинью. Французы без проблем готовы заплатить за Артема Довбыка 11-15 млн. евро.
"Марсель" и Довбык уже провели первую стадию переговоров. По информации источника, есть приятные сигналы по поводу возможного трансфера.
Действующий контракт Довбыка рассчитан до конца 2023 года. В случае трансфера 50% от общей суммы получит датский "Митьюлланн", за который ранее выступал украинец.
В нынешнем сезоне 25-летний Артем Довбык сыграл за "Днепр-1" 35 матчей, забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.
Украинец стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций, а также лидирует в списке голеадоров УПЛ.
В турнирной таблице "Марсель" за 3 тура до завершения сезона идет третьим. Отставание от второго места – 2 очка. Отрыв над четвертым – 8 баллов.
Второе место в чемпионате Франции дает прямую путевку в Лигу чемпионов, третье – в квалификацию ЛЧ, четвертое – в группу Лиги Европы.
- 26 апреля Довбик прокомментировал трансферные слухи вокруг него и признался, что хотел бы продолжить карьеру в Италии, Англии или Германии.
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