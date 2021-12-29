Самый долгий развод в Голливуде: Шварценеггер официально развелся с женой

Об этом пишет TMZ.



Издание сообщает, что самый продолжительный развод Голливуда частный судья оформил еще в начале декабря. Однако согласно системе Верховного суда Лос-Анджелеса дело должен был представить действующий судья. Это произошло 28 декабря.



Расторжение брака длилось 10,5 года из-за раздела имущества, поскольку актер с женой не заключали брачного договора, и судья все делил пополам. Честное и юридическое разделение денег, недвижимости и остального имущества потребовало времени.



Издание добавляет, что развод затянулся также из-за "отсутствия мотивации" и "сложного соглашения об урегулировании имущественных отношений между супругами".



В мае 2011 года журналистка и публицистка Мария Шрайвер подала на развод, поскольку узнала, что Арнольд Шварценеггер имеет сына Джозефа от их бывшей домработницы, что он скрывал примерно семь лет.

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