Самый длинный в Украине железнодорожный маршрут: Укрзализныця запустила поезд Мариуполь-Рахов

Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.



Поезд проезжает 1806 км, а также соединяет семь областей.



Как отмечают в Укрзализныце, поезд состоит из 10 новых вагонов, построенных в Украине и приобретенных за государственный счет в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".



"Как и обещали, из новых вагонов, которые покупаем за бюджетные средства, формируем сверхважные социальные маршруты. Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины", - отметил член правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.



Поезд состоит из плацкартных вагонов, купе и люкса. Он останавливается в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах.



Кроме того, вагоны поезда "Мариуполь - Рахов" оборудованы пеленающими столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами и сигнализацией в каждом купе. Также у них увеличен объем багажного отделения и улучшенное освещение: в каждом купе установлен пульт регулировки освещения с четырьмя режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.

Напомним, 23 ноября Укрзализныця анонсировала запуск поезда "Мариуполь - Рахов".

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