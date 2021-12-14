Самый длинный в Украине железнодорожный маршрут: Укрзализныця запустила поезд Мариуполь-Рахов
13 декабря в Украине начал курсировать поезд № 5/6 Мариуполь - Рахов, преодолевающий рекордный железнодорожный маршрут
Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.
Поезд проезжает 1806 км, а также соединяет семь областей.
Как отмечают в Укрзализныце, поезд состоит из 10 новых вагонов, построенных в Украине и приобретенных за государственный счет в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".
"Как и обещали, из новых вагонов, которые покупаем за бюджетные средства, формируем сверхважные социальные маршруты. Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины", - отметил член правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.
Поезд состоит из плацкартных вагонов, купе и люкса. Он останавливается в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах.
Кроме того, вагоны поезда "Мариуполь - Рахов" оборудованы пеленающими столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами и сигнализацией в каждом купе. Также у них увеличен объем багажного отделения и улучшенное освещение: в каждом купе установлен пульт регулировки освещения с четырьмя режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.
- Напомним, 23 ноября Укрзализныця анонсировала запуск поезда "Мариуполь - Рахов".
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