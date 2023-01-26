Самый длинный в истории мультсериал "Симпсоны" продлили еще до 2025 года

Об этом сообщает Variety

С новыми сериями "Симпсоны" будут насчитывать уже 36 сезонов – абсолютный рекорд для мировой анимации. Также компания Fox продлила на 2 года еще два выдающихся анимационных проекта - "Гриффинов" и "Бургерную Боба".

"Три с лишним десятилетия "Симпсонов", более двух десятилетий "Гриффинов" и более десятилетия "Бурерной Боба" доказывают неизменную силу анимационного жанра и безграничную привязанность поклонников к этим невероятно смешным комедиям", - комментирует ситуацию Майкл Торн, президент сценарного программирования Fox.

"Симпсоны" - мультипликационный проект Мэтта Грейнинга, выходящий с 1989 года и поныне. В настоящее время насчитывает 750 серий и является самым длинным мультсериалом в истории кинематографа.

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