Самый дешевый в мире украинский многоразовый ударный дрон Punisher наводит ужас на оккупантов, - разработчик Музыка
Разработчик команды UA Dynamics, волонтер Максим Музыка рассказал о PUNISHER - легком БПЛА-самолете, созданном для ведения разведки и проведения тактических налетов на важные военные объекты с усиленной защитой в глубоком тылу противника
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы сделали самый дешевый ударный дрон в мире. В таких параметрах есть только дроны-камикадзе, то есть одноразовые, а это многоразовый дрон, позволяющий сотни раз попадать в цели и уничтожать оккупантов", - отметил Музыка.
Разработчик добавил, что уже 16 экипажей украинских защитников работают с Punisher, еще 5 учатся.
"До конца года планируем обучить 40 экипажей, работающих на фронте. На дронах мы используем неуправляемые боеприпасы, которые попадают в цель с точностью управляемых. Работаем по стационарным целям, хотя ребята уже уничтожают вражеские БТР", - пояснил Музыка.
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- 17 сентября ВСУ обнародовали видео, как бойцы 17-й отдельной танковой бригады накрыли огнем позиции российских оккупантов.
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