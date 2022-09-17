Самый дешевый в мире украинский многоразовый ударный дрон Punisher наводит ужас на оккупантов, - разработчик Музыка

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы сделали самый дешевый ударный дрон в мире. В таких параметрах есть только дроны-камикадзе, то есть одноразовые, а это многоразовый дрон, позволяющий сотни раз попадать в цели и уничтожать оккупантов", - отметил Музыка.

Разработчик добавил, что уже 16 экипажей украинских защитников работают с Punisher, еще 5 учатся.

"До конца года планируем обучить 40 экипажей, работающих на фронте. На дронах мы используем неуправляемые боеприпасы, которые попадают в цель с точностью управляемых. Работаем по стационарным целям, хотя ребята уже уничтожают вражеские БТР", - пояснил Музыка.

ВСУ обнародовали видео, как украинский ударный дрон Punisher бьет по российским позициям