Самый быстрый рост со времен Второй мировой: ООН насчитала уже 1,5 млн беженцев из Украины в ЕС
За 10 дней российско-украинской войны количество беженцев из Украины в соседние страны превысило 1,5 млн человек
Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем Twitter.
Он сравнил нынешнюю ситуацию со Второй мировой войной, именно тогда отмечались такие темпы роста числа беженцев.
"Более 1,5 миллиона беженцев из Украины за 10 дней перешли в соседние страны — самый быстро развивающийся кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", - отметил Филиппо Гранди.
- Напомним, ЕС выделяет €500 млн в помощь беженцам из Украины. Украинцы получили право на жительство в ЕС как минимум на год.
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