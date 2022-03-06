Самый быстрый рост со времен Второй мировой: ООН насчитала уже 1,5 млн беженцев из Украины в ЕС

Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем Twitter.

Он сравнил нынешнюю ситуацию со Второй мировой войной, именно тогда отмечались такие темпы роста числа беженцев.

"Более 1,5 миллиона беженцев из Украины за 10 дней перешли в соседние страны — самый быстро развивающийся кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", - отметил Филиппо Гранди.

Напомним, ЕС выделяет €500 млн в помощь беженцам из Украины. Украинцы получили право на жительство в ЕС как минимум на год.

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