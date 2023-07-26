Самый быстрый и бюджетный: россияне закрыли еще один коридор для выезда из ВОТ
Городской глава Мелитополя Запорожской области заявил, что россияне закрыли очередной самый быстрый и бюджетный коридор для выезда людей из ВОТ, таким образом превращая оккупированные территории в резервацию
Об этом он написал в телеграмме.
По словам городского главы Мелитополя, после очередной "усталости" Крымского моста 17 июля единственной возможностью для выезда из оккупации стала дорога Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Новоазовск.
Отмечается, что дальше путь пролегал по территории России в сторону Грузии, Латвии или сразу в Украину через пропускной пункт "Колотыловка-Поровка" между Белгородской и Сумской областями.
23 июля жителям ВОТ сообщили, что проход через КПП закрыт по меньшей мере до 1 августа.
Федоров также напомнил, что в декабре 2022 года оккупанты уже отрезали один из самых быстрых путей эвакуации из ВОТ через Васильевку в Запорожье. Тогда 10 дней россияне не выпускали жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
- 25 июля Иван Федоров отметил, что в последние дни оккупанты перекрывают движение по железной дороге между Крымом и Мелитополем, поэтому вражеские поезда разгружаются в Акимовке или в районе Геническа.
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