Об этом он написал в телеграмме.

По словам городского главы Мелитополя, после очередной "усталости" Крымского моста 17 июля единственной возможностью для выезда из оккупации стала дорога Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Новоазовск.

Отмечается, что дальше путь пролегал по территории России в сторону Грузии, Латвии или сразу в Украину через пропускной пункт "Колотыловка-Поровка" между Белгородской и Сумской областями.

23 июля жителям ВОТ сообщили, что проход через КПП закрыт по меньшей мере до 1 августа.

Федоров также напомнил, что в декабре 2022 года оккупанты уже отрезали один из самых быстрых путей эвакуации из ВОТ через Васильевку в Запорожье. Тогда 10 дней россияне не выпускали жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.