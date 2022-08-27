Самый большой в истории аукцион искусства. В США продадут коллекцию основателя Microsoft стоимостью $1 млрд
Под молоток аукциона Christie's пойдет коллекция соучредителя компании Microsoft Пола Аллена, средства которой пойдут на благотворительность
Об этом сообщает BBC.
Аукционный дом Christie's выставит на торги коллекцию произведений искусства, принадлежавших соучредителю компании Microsoft Полу Аллену. Этот аукцион станет самым большим в истории: общую стоимость картин оценивают в миллиард долларов.
Коллекция включает работы мастеров эпохи Возрождения (Боттичелли), импрессионистов (Ренуара), а также художников XX века (Дэвида Хокни и Роя Лихтенштейна). Всего на аукцион, который состоится в США в ноябре, будут выставлены 150 картин, написанных в течение пяти веков.
С молотка также уйдет одна из картин серии "Гора Сент-Виктуар" французского художника-постимпрессиониста Поля Сезанна – ее стоимость оценивается более чем в 100 млн долларов.
Вырученные от продажи средства будут пожертвованы на благотворительность, как хотел сам Пол Аллен, заявили в Christie's.
Руководитель аукционного дома Гием Черутти отметил, что этот аукцион будет уникальным в своем роде:
"Вдохновляющая фигура Пола Аллена, чрезвычайное качество и разнообразие работ, а также пожертвование всех доходов на благотворительность – это уникальное сочетание обстоятельств, которое сделает продажу коллекции событием беспрецедентного масштаба".
Пол Гарднер Аллен основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. Аллен ушел со своего поста через восемь лет после того, как у него обнаружили рак крови. Тогда ему удалось побороть болезнь. После выхода из Microsoft, в 1986 году, Пол Аллен основал компанию Vulcan вместе со своей сестрой Джоди. Фирма занималась разными направлениями бизнеса и благотворительной деятельностью. Аллен имел многомиллиардный инвестиционный портфель, включая технологические компании и проекты в сфере недвижимости.
В 2010 году он пообещал пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность после смерти. На тот момент Аллен был 37-м самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes с состоянием 13,5 млрд долларов.
Аллен умер в 2018, имея 65 лет, от вернувшегося рака, несмотря на несколько удачных лечений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное