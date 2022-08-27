Об этом сообщает BBC.

Аукционный дом Christie's выставит на торги коллекцию произведений искусства, принадлежавших соучредителю компании Microsoft Полу Аллену. Этот аукцион станет самым большим в истории: общую стоимость картин оценивают в миллиард долларов.

Коллекция включает работы мастеров эпохи Возрождения (Боттичелли), импрессионистов (Ренуара), а также художников XX века (Дэвида Хокни и Роя Лихтенштейна). Всего на аукцион, который состоится в США в ноябре, будут выставлены 150 картин, написанных в течение пяти веков.

С молотка также уйдет одна из картин серии "Гора Сент-Виктуар" французского художника-постимпрессиониста Поля Сезанна – ее стоимость оценивается более чем в 100 млн долларов.

Вырученные от продажи средства будут пожертвованы на благотворительность, как хотел сам Пол Аллен, заявили в Christie's.

Руководитель аукционного дома Гием Черутти отметил, что этот аукцион будет уникальным в своем роде:

"Вдохновляющая фигура Пола Аллена, чрезвычайное качество и разнообразие работ, а также пожертвование всех доходов на благотворительность – это уникальное сочетание обстоятельств, которое сделает продажу коллекции событием беспрецедентного масштаба".

Пол Гарднер Аллен основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. Аллен ушел со своего поста через восемь лет после того, как у него обнаружили рак крови. Тогда ему удалось побороть болезнь. После выхода из Microsoft, в 1986 году, Пол Аллен основал компанию Vulcan вместе со своей сестрой Джоди. Фирма занималась разными направлениями бизнеса и благотворительной деятельностью. Аллен имел многомиллиардный инвестиционный портфель, включая технологические компании и проекты в сфере недвижимости.

В 2010 году он пообещал пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность после смерти. На тот момент Аллен был 37-м самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes с состоянием 13,5 млрд долларов.

Аллен умер в 2018, имея 65 лет, от вернувшегося рака, несмотря на несколько удачных лечений.

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