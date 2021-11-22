Самый большой урожай в истории Украины: Минагрополитики сообщило о сборе 40 млн тонн кукурузы

Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"В 2021 году Украина выйдет на урожай в 40 млн тонн кукурузы. Таких показателей в нашем государстве не было за всю историю страны" - заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что кукуруза является ключевой культурой в Украине, которая способствует энергонезависимости государства. Министр аграрной политики Роман Лещенко пояснил, что ее переработка – это следующий этап развития растениеводства.

"Это будет свой газ, свое топливо и свои качественные корма: и крахмал, и глюкоза, и аминокислоты, и десятки других позиций, которые обеспечат Украине добавленную стоимость на десятки миллиардов долларов. И это больше, чем у нас сегодня. Она в основе следующего этапа развития растениеводства", - сказал Лещенко.

Министр подчеркнул, что переработка кукурузы будет освобождена от большого количества налогов и получит льготные условия в сфере инвестиций. А переработчики этой культуры в будущем получат самую большую государственную поддержку.



"Сырьевой цикл в 100 млн удалось достичь в этом году. Далее задача - максимально создавать добавленную стоимость", - добавил Лещенко.



Также министр отметил, что Минагрополитики в 2022 году сконцентрируется на обработке, животноводстве и расширении государственной поддержки с точки зрения прозрачных компенсационных механизмов.