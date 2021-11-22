Самый большой урожай в истории Украины: Минагрополитики сообщило о сборе 40 млн тонн кукурузы
В Украине собрали самый большой за всю историю урожай кукурузы - 40 млн тонн
Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
"В 2021 году Украина выйдет на урожай в 40 млн тонн кукурузы. Таких показателей в нашем государстве не было за всю историю страны" - заявили в министерстве.
В ведомстве добавили, что кукуруза является ключевой культурой в Украине, которая способствует энергонезависимости государства. Министр аграрной политики Роман Лещенко пояснил, что ее переработка – это следующий этап развития растениеводства.
"Это будет свой газ, свое топливо и свои качественные корма: и крахмал, и глюкоза, и аминокислоты, и десятки других позиций, которые обеспечат Украине добавленную стоимость на десятки миллиардов долларов. И это больше, чем у нас сегодня. Она в основе следующего этапа развития растениеводства", - сказал Лещенко.
Министр подчеркнул, что переработка кукурузы будет освобождена от большого количества налогов и получит льготные условия в сфере инвестиций. А переработчики этой культуры в будущем получат самую большую государственную поддержку.
"Сырьевой цикл в 100 млн удалось достичь в этом году. Далее задача - максимально создавать добавленную стоимость", - добавил Лещенко.
Также министр отметил, что Минагрополитики в 2022 году сконцентрируется на обработке, животноводстве и расширении государственной поддержки с точки зрения прозрачных компенсационных механизмов.
- Напомним, ранее сообщалось, что украинские селекционеры вдвое увеличили урожайность пшеницы.
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