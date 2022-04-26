Самый большой товарный шок за полвека. В 2022 году энергоресурсы подорожают на 50%, а продукты и металл – на 20%, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Всемирного банка.

Ожидается, что рост цен на энергоносители, достигший наивысшего уровня со времен нефтяного кризиса 1973 года, превысит 50% в 2022 году, а затем снизится в 2023 и 2024 годах. Прогнозируется, что цены на сельскохозяйственную продукцию и металлы увеличатся почти на 20% в 2022 году, а в последующие годы снизятся и останутся на повышенном уровне.

"В общем, это самый большой товарный шок, который мы испытали с 1970-х годов", - заявил вице-президент Всемирного банка Индермит Гилл.

Согласно отчету война может привести к более длительной инфляции и задержке перехода к чистой энергии, поскольку страны ищут альтернативные торговые пути и наращивают производство товаров. Резкий рост цен на энергоносители и, следовательно, стоимость удобрений может привести к недостатку продовольствия и затормозить прогресс в сокращении бедности.

Учитывая кризисные ожидания, Всемирный банк решил аккумулировать $170 млрд для помощи странам из-за спада экономики, вызванной войной в Украине.

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