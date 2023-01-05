Самый большой от Пентагона. Новый пакет военной помощи Украине составляет $2,85 млрд, - AP
США пришлют Украине почти 3 миллиарда долларов военной помощи в новом крупном пакете, впервые включающем несколько десятков боевых машин Bradley
Об этом сообщили в четверг, 5 января, официальные лица США, пишет Associated Press.
Пособие на общую сумму около 2,85 миллиарда долларов является крупнейшим в серии пакетов военного оборудования, которые Пентагон изъял из своих запасов для предоставления Украине. Он направлен на то, чтобы поддержать как можно больше украинских сил в течение зимних месяцев, до наступления весны и начала ожидаемого усиления боевых действий.
Объявление ожидается в пятницу, сказали чиновники, говорившие на условиях анонимности, поскольку детали пакета не были обнародованы.
По словам официальных лиц США, в пакет помощи будут включены HUMVEES, противоминные транспортные средства с защитой от засады или MRAP, а также большое количество ракет и других боеприпасов.
- 4 января Байден подтвердил , что США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины. Их называют лёгкими танками. Похожее оружие Украине готовы предоставить Франция и Германия – 4 января стало известно, что Париж передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.
- Сегодня, 5 января, Байден и Шольц объявили общий пакет вооружения для Украины, в который вошли Bradley, Marder и еще одна батарея Patriot.
- Также сегодня стало известно о новой партии помощи, которую правительство Германии предоставило Украине в течение недели, в которую в частности вошли системы борьбы с дронами, беспилотные БМП и прицепы для бронетехники.
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