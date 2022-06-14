Самый большой банк России отключили от SWIFT
Во вторник, 14 июня, российские Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключили от международной платежной системы SWIFT
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Соответствующее решение было принято в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Среди прочих под санкции попал и Сбербанк, который является самым большим банковским учреждением РФ.
От SWIFT 12 марта уже был отключен ряд российских банков – ВТБ, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк и госкорпорация ВЭБ.
SWIFT – это система передачи финансовых сообщений для осуществления транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в более чем 200 странах мира.
- 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено отключение Сбербанка от SWIFT.
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