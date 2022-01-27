Самый богатый рэпер мира Канье Вест проведет модный показ с бездомными
Американский рэпер Канье Вест проведет совместный с брендом уличной одежды Skid Row Fashion Week показ мод с бездомными в роли моделей, а вырученные средства будут направлены на помощь жителям бедного района Лос-Анджелеса
Об этом сообщает TMZ.
Рэпер работает с брендом уличной одежды Skid Row Fashion Week над новым совместным проектом и показом мод, который представят 22 февраля. В издании отмечают, что их цель - решить проблему бездомных в Лос-Анджелесе.
"Канье Вест имеет радикально новую идею по решению проблемы бездомных в Лос-Анджелесе... Он хочет, чтобы бездомные получили опыт моделирования одежды, которую они изготавливают", - говорится в сообщении.
Участвовать в показе будут люди, у которых нет дома и которые уже сотрудничают с брендом. Дэвид Сабастиан, основатель Skid Row Fashion Week, сообщил, что на его фабрике работают бездомные. Также часть средств от продаж компания жертвует людям, живущим в бедном районе Лос-Анджелеса.
Кроме того, жителям этого района передадут все средства, которые будут получены от продаж во время показа мод.
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