Самый богатый рэпер мира Канье Вест проведет модный показ с бездомными

Об этом сообщает TMZ.



Рэпер работает с брендом уличной одежды Skid Row Fashion Week над новым совместным проектом и показом мод, который представят 22 февраля. В издании отмечают, что их цель - решить проблему бездомных в Лос-Анджелесе.



"Канье Вест имеет радикально новую идею по решению проблемы бездомных в Лос-Анджелесе... Он хочет, чтобы бездомные получили опыт моделирования одежды, которую они изготавливают", - говорится в сообщении.



Участвовать в показе будут люди, у которых нет дома и которые уже сотрудничают с брендом. Дэвид Сабастиан, основатель Skid Row Fashion Week, сообщил, что на его фабрике работают бездомные. Также часть средств от продаж компания жертвует людям, живущим в бедном районе Лос-Анджелеса.



Кроме того, жителям этого района передадут все средства, которые будут получены от продаж во время показа мод.

Напомним, 41-летний американский актер фильма "Один дома" Маколей Калкин решил покончить с холостяцкой жизнью и жениться на матери своего ребенка.