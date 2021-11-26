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Самый богатый футбольный клуб мира решил арендовать украинца Зинченко

26 ноября, 2021 пятница
14:39
Спорт

Английский "Ньюкасл" заинтересовался в трансфере украинского футболиста "Ман Сити" Александра Зинченко

Об этом сообщает Daily Mail .

По информации источника, "Ньюкасл" рассматривает возможность аренды 24-летнего Александра Зинченко уже в январе. Вскоре боссы "сорок" начнут переговоры с представителями "Манчестер Сити".

В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в АПЛ всего 2 матча, украинец провел на поле только 56 минут. У универсального футболиста была травма, а после этого он проиграл конкуренцию Жоау Канселу.

Этой осенью "Ньюкасл" купил Государственный фонд Саудовской Аравии, являющийся самым богатым частным инвестиционным фондом мира. Их активы составляют более 240 млрд. фунтов. Покупка английского клуба обошлась им в 300 млн. фунтов.

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Ньюкасл
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