Самый богатый боксер мира в бою с двумя нокдаунами защитил звание абсолютного чемпиона
Мексиканец Сауль Альварес победил британца Джона Райдера и защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Гвадалахаре (Мексика) "Канело" уверенно начал поединок и в пятом раунде отправил соперника в нокдаун правым прямым ударом в голову. Второй раз британец побывал в нокдауне в восьмом раунде. Райдер снова сумел подняться и продержаться все 12 раундов.
По их итогам Сауль Альварес выиграл единодушным решением судей – 120:107, 118:109, 118:109 – и защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Представитель Мексики – самый богатый боксер мира 2023 года по версии Forbes. За год он заработал $110 млн.
- 7 мая в андеркарде боя Сауля Альвареса и Джона Райдера украинский боксер Александр Гвоздик нокаутировал латвийца Ричардса Болотникса .
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