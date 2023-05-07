Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Гвадалахаре (Мексика) "Канело" уверенно начал поединок и в пятом раунде отправил соперника в нокдаун правым прямым ударом в голову. Второй раз британец побывал в нокдауне в восьмом раунде. Райдер снова сумел подняться и продержаться все 12 раундов.

По их итогам Сауль Альварес выиграл единодушным решением судей – 120:107, 118:109, 118:109 – и защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Представитель Мексики – самый богатый боксер мира 2023 года по версии Forbes. За год он заработал $110 млн.