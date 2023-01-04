Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам промоутера мексиканца Эдди Хирна, в этом году Канело намерен провести два поединка, а среди его соперников нет чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика, о желании встретиться с которым неоднократно заявлял Сауль Альварес.

"В мае Канело встретится с Джоном Райдером, если нам удастся заключить соглашение. К тому же Джон обязателен по версии WBO и является временным чемпионом во втором среднем весе. Также тренер Сауля Альвареса - Эдди Рейносо - четко дал понять, что им нужен реванш с Дмитрием Биволом", - сказал Хирн.

Альварес в бою с Райдером будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). В реванше с Биволом, которому он проиграл в мае 2022 года, он будет спорить за титул принадлежащего россиянину чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Сауль Альварес является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За 2022 год мексиканец заработал $90 млн.

3 сентября 2022 Александр Усик заявил, что готов провести бой против Сауля Альвареса.

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