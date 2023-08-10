Самый богатый боксер мира объявил о первом в истории бое двух асболютных чемпионов
Мексиканец Сауль Альварес проведет бой против другого абсолютного чемпиона мира – Джермелла Чарло из США
Об этом сообщает Premier Boxing Champions в twitter.
Боксеры встретятся 30 сентября в Лас-Вегасе (США). Это будет первый в истории поединок между двумя абсолютными чемпионами мира.
Альварес обладает всеми возможными титулами во втором среднем весе (до 76,2 кг), Чарло – в среднем (до 72,6 кг).
"Счастлив, что мы организовали бой такого масштаба между двумя абсолютными чемпионами. Джермелл Чарло также сражался против лучших в своем дивизионе, и я рад, что фаны смогут насладиться поединком мирового класса между нами", – сказал Альварес.
Мексиканец - самый богатый боксер мира 2023 года по версии Forbes. За год он заработал $110 млн.
- 7 мая Сауль Альварес победил британца Джона Райдера и защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
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