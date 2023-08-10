Об этом сообщает Premier Boxing Champions в twitter.

Боксеры встретятся 30 сентября в Лас-Вегасе (США). Это будет первый в истории поединок между двумя абсолютными чемпионами мира.

Альварес обладает всеми возможными титулами во втором среднем весе (до 76,2 кг), Чарло – в среднем (до 72,6 кг).

"Счастлив, что мы организовали бой такого масштаба между двумя абсолютными чемпионами. Джермелл Чарло также сражался против лучших в своем дивизионе, и я рад, что фаны смогут насладиться поединком мирового класса между нами", – сказал Альварес.

Мексиканец - самый богатый боксер мира 2023 года по версии Forbes. За год он заработал $110 млн.