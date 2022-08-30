Об этом Альварес сказал в комментарии Fight Hub TV .

По его словам, Александру Усику не удастся справиться с Тайсоном Фьюри, как он это сделал в двух поединках с другим британцем – Энтони Джошуа.

"Во втором поединке Джошуа выглядел хорошо, но Усик – отличный боец, и в этом заключается разница. Я не думаю, что Александр может сделать то же с Тайсоном Фьюри. Это будет хорошее сражение, но я считаю, что Фьюри победит, потому что имеет все необходимое, у Фьюри есть боксерские навыки и вес, поэтому все будет по-другому", - сказал Альварес.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и самым богатым боксером мира по версии Forbes. За год мексиканец заработал $90 млн.

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