Самый богатый боксер мира назвал фаворита боя Усик – Фьюри
Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что британец Тайсон Фьюри победит украинца Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом Альварес сказал в комментарии Fight Hub TV .
По его словам, Александру Усику не удастся справиться с Тайсоном Фьюри, как он это сделал в двух поединках с другим британцем – Энтони Джошуа.
"Во втором поединке Джошуа выглядел хорошо, но Усик – отличный боец, и в этом заключается разница. Я не думаю, что Александр может сделать то же с Тайсоном Фьюри. Это будет хорошее сражение, но я считаю, что Фьюри победит, потому что имеет все необходимое, у Фьюри есть боксерские навыки и вес, поэтому все будет по-другому", - сказал Альварес.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и самым богатым боксером мира по версии Forbes. За год мексиканец заработал $90 млн.
- 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал отобрать чемпионские пояса Александра Усика.
- 22 августа стало известно, что Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря 2022 года.
- 27 августа Тайсон Фьюри отказался освободить титул чемпиона мира WBC.
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