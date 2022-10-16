Это прямой результат того, что в вечерние часы украинцы сознательно ограничили использование электроприборов, сообщают в Укрэнерго .

Потребители Киева и области вместе снизили потребление на 7%. Самыми сознательными по сокращению потребления стали жители Черниговской области, их результат - почти 20%.

Вы помогли энергетикам преодолеть последствия очередного варварского обстрела энергетической инфраструктуры, а также уберегли регион от принудительных отключений электроэнергии.

Мы искренне благодарим потребителей за каждый не потребленный вечером киловатт электроэнергии и за каждую выключенную лампочку или электроприбор. И главное – когда вы ограничиваете собственное потребление, это позволяет нашим диспетчерам не вводить графики принудительных отключений. Каждая выключенная в вечернее время стиральная машина – это возможность для других быть со светом”, – говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" отказывается от введения графиков аварийных отключений света в Украине.