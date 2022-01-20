Самыми распространенными причинами смертности в Украине за 2021 год стали болезни системы кровообращения и COVID-19
За январь - ноябрь 2021 года в Украине зафиксировано 649 999 летальных исходов, наибольшее количество смертей было вызвано болезнями системы кровообращения и коронавирусной болезнью
Об этом "Коронавирус_инфо" сообщает в Telegram.
Чаще всего причинами смерти в 2021 году становились:
- болезни системы кровообращения (392 328 летальных случаев);
- COVID-19 (76 949);
- новообразования (68 353).
Наименьшее количество смертей было вызвано беременностью, родами и послеродовым периодом - 90 летальных исходов.
Отдельно в графике указывается количество летальных исходов по болезням. От ишемической болезни сердца умерли 274 223 человека, от COVID-19 умерли 76 949, от цереброваскулярных болезней, связанных с поражением сосудов головного мозга, - 75 563.
В то же время меньше всего летальных случаев вызвал сахарный диабет - 1 881.
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