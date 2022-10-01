Самыми горячими являются Авдеевское и Бахмутское направления, - пресс-секретарь Восточной группировки войск Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что армия РФ пытается атаковать украинские позиции на Бахмутском направлении, но ВСУ держат рубежи
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Авдеевское и Бахмутское направления являются наиболее активными. Последние недели на Бахмутском направлении россияне пытались достичь хоть какого-то промежуточного результата, который можно было бы предъявить российскому населению в качестве достижения", - отметил Череватый.
По его словам, после захвата Лисичанска и Северодонецка у россиян не было никаких прорывных операций и это на фоне длившейся годами армейской пропаганды.
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