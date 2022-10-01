Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Авдеевское и Бахмутское направления являются наиболее активными. Последние недели на Бахмутском направлении россияне пытались достичь хоть какого-то промежуточного результата, который можно было бы предъявить российскому населению в качестве достижения", - отметил Череватый.

По его словам, после захвата Лисичанска и Северодонецка у россиян не было никаких прорывных операций и это на фоне длившейся годами армейской пропаганды.

В Донецкой области 30 сентября оккупанты убили 4 гражданских, еще 6 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе установить нельзя

Путин стремится напугать Запад , чтобы достичь от Украины договоренности о прекращении огня, которое он будет использовать для перевооружения



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