Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Самым тяжелым направлением остается Изюм. Россия стягивает технику и батальоны. ВСУ держат позиции и не дают противнику выйти и замкнуть кольцо на Донбассе. Боевые действия продолжаются на севере области. Продвижения врага нет. Мы укрепляем позиции и готовы встречать врага", - подчеркнул Немичев.

Также командир харьковского спецподразделения "Азов" добавил, что РФ может обстреливать Харьков из Белгородской области.

"Пусковые установки "Искандер" могут обстреливать любую точку Украины с территории России. Харьковчане уже знают, что именно в 23:00 начинаются обстрелы "искандерами". В Харькове россияне воюют с гражданским населением, обстреливая дома. Есть люди, которые не хотят покидать свой дом. К ним приезжают волонтеры и помогают им. Люди постоянно находятся в укрытиях", - отметил Немичев.

В Харьковской области 24 июня россияне убили как минимум одного человека, еще 9 ранили, обстреляли дома, офисы и хозяйственные сооружения

В Харьковской области около 13:00 25 июня россияне обстреляли Рогань, вражеский снаряд попал в один из дворов

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