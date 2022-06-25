Самым тяжелым направлением на Харьковщине остается Изюм: ВСУ не дают врагу замкнуть кольцо на Донбассе, - командир спецподразделения "Азов" Немичев
Командир харьковского спецподразделения "Азов" Константин Немичев рассказал, что на Харьковщине противник стягивает технику
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Самым тяжелым направлением остается Изюм. Россия стягивает технику и батальоны. ВСУ держат позиции и не дают противнику выйти и замкнуть кольцо на Донбассе. Боевые действия продолжаются на севере области. Продвижения врага нет. Мы укрепляем позиции и готовы встречать врага", - подчеркнул Немичев.
Также командир харьковского спецподразделения "Азов" добавил, что РФ может обстреливать Харьков из Белгородской области.
"Пусковые установки "Искандер" могут обстреливать любую точку Украины с территории России. Харьковчане уже знают, что именно в 23:00 начинаются обстрелы "искандерами". В Харькове россияне воюют с гражданским населением, обстреливая дома. Есть люди, которые не хотят покидать свой дом. К ним приезжают волонтеры и помогают им. Люди постоянно находятся в укрытиях", - отметил Немичев.
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