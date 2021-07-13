"Самым справедливым является не поднимать этот вопрос": Зеленский высказался о языковом законе

Об этом заявил президент Володимр Зеленский во время общения с журналистами на форуме "Украина 30", передает Еспресо.TV.



"Идеального закона на такие темы нет, а я считаю, что поднятие этой темы - политический вопрос. У нас есть украинский язык, единый государственный язык, который закреплен в Конституции. Каждый раз, когда мы делаем те или иные шаги по совершенствованию языкового вопроса, я считаю , что это политический вопрос ", - сказал он.



Зеленский считает, что о языке говорят все партии, парламентарии что-то доказывают и предлагают.



"Я считаю, что вопрос языка - найти справедливость там сложно, самым справедливым является не поднимать этот вопрос. Все есть в законодательстве, чтобы мы жили, говорили, делали и поддерживали нашу страну и язык", - добавил президент.



Он добавил, есть вещи в законе, которые несправедливы с точки зрения международного сообщества, Венецианской комиссии, стран.



"Вопрос языка - сенсативный, его просто поднимают на флаг", - высказался Зеленский.



По его мнению, закон должен быть чистым и прозрачным.



"Некоторые вещи должны быть понятными. Мы понимаем, какое напряжение вызывает все, что связано с РФ и на русском языке. Хотя я не считаю, что это собственность России", - подытожил президент.

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