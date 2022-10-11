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Самым сложным будет 2023 год. МВФ обнародовал новые прогнозы состояния мировой экономики

11 октября, 2022 вторник
19:00
Экономика МВФ

Международный валютный фонд оставил без изменения свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2022 году – 3,2%, но на 2023 год оценка снижена до 2,7% с 2,9% в июле

Об этом говорится в новом обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).

"Мировая экономика переживает ряд вызовов. Инфляция выше, чем наблюдалась за несколько десятилетий, вторжение России в Украину и затяжная пандемия COVID-19 ложатся тяжелым бременем на экономики. Прогнозируется, что мировой рост замедлится с 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и 2,7% в 2023 году", - отмечают в МВФ.

Это самый слабый уровень роста с 2001 года, за исключением мирового финансового кризиса и острой фазы пандемии COVID-19, и отражает значительное замедление для крупнейших экономик, говорят в МВФ.

"Три крупнейшие экономики – США, Европейский Союз и Китай – продолжат буксовать. Одним словом, худшее впереди, и для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия", - говорится в обзоре.

Прогнозируется, что глобальная инфляция вырастет с 4,7% в 2021 году до 8,8% в 2022 году, но снизится до 6,5% в 2023 году и 4,1% к 2024 году.

Также подчеркивается, что вторжение РФ в Украину привело к энергокризису в Европе, который резко повысил стоимость жизни и препятствует экономической деятельности.

"В более широком плане конфликт также привел к росту цен на продовольствие на мировых рынках, несмотря на недавнее снижение цен после соглашения по зерну в Черном море, что создало серьезные трудности для семей с низкими доходами по всему миру", - отмечает Фонд.

МВФ подтвердил прогноз падения реального валового внутреннего продукта Украины в 2022 году на 35%.

В Фонде объяснили, что для Украины все прогнозы на 2022–2027 годы, кроме прогнозов реального ВВП и потребительских цен, "опущены из-за чрезвычайно высокой степени неопределенности". Реальный ВВП и потребительские цены прогнозируются до 2022 года.

Прогнозируется, что в России падение ВВП в текущем году составит 3,4%, а в следующем году замедлится до 2,3%.

"Сокращение российской экономики менее серьезно, чем прогнозировалось ранее, что отражает устойчивость экспорта сырой нефти и внутреннего спроса из-за большой поддержки фискальной и денежно-кредитной политики и восстановления доверия к финансовой системе", - говорится в отчете.

  • 7 октября стало известно, что Международный валютный фонд предоставит Украине дополнительные 1,3 млрд долларов экстренного финансирования

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МВФ
война с Россией
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