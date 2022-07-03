Самым дорогим ввезенном на льготных условиях автомобилем является Ferrari Roma за $221 тыс.
Самым дорогим импортированным без уплаты НДС и пошлины авто является Ferrari Roma 2020 года выпуска за $221 тыс.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграм.
"Там в сети пишут, что самым дорогим авто, завезенным с льготой, стал «кубик» Mercedes G-class за $220 тыс. Нет, это не так. Самой дорогой машиной стала Ferrari Roma 2020 года за $221,4 тыс.", – написал он.
По словам Железняка, покупатель этого Ferrari Roma, благодаря установленным Верховной Радой льготам, сэкономил на уплате налога на добавленную стоимость, акциза и пошлины $71,3 тыс.
В целом, по его данным, за льготный период украинцы импортировали около 225,2 тыс. транспортных средств, среди них 83% - автомобили стоимостью до $6 тыс.
- Напомним, 30 июня Зеленский подписал закон об отмене льгот по импорту товаров и автомобилей.
- Верховная Рада весной отменила налоги при импорте товаров, в частности за растаможку автомобилей. Однако в июне Рада вернула плату за растаможку авто и налогообложение импортных товаров с 1 июля. С тех пор закон ждал подписи президента.
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