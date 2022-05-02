"Самые ярые антисемиты": Лавров разгневал МИД Израиля комментарием о евреях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля
Об этом сообщает LIGA.net.
По предварительным данным, министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediasat 1 мая попытался оправдать вторжение РФ в Украину и проведение российскими войсками так называемой денацификации страны, президентом которой, как известно, является человек с еврейскими корнями - Владимир Зеленский.
В ходе интервью Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами" и заявил, что "у Гитлера была еврейская кровь".
"Он (Зеленский, - ред.) выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он - еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода, как у нас говорят", - сообщил Лавров.
Такое заявление изрядно возмутило Израиль. Позже израильский министр иностранных дел Яир Лапид ответил на слова Лаврова гневным постом в твиттере.
"Высказывания министра иностранных дел Лаврова – это возмутительное заявление, которому нет прощения. А также ужасная историческая ошибка. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый унизительный уровень расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – написал Лапид.
Кроме того, председатель правления мемориального комплекса Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян назвал слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера "необоснованным, опасным бредом, который заслуживает осуждения".
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