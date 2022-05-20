Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении 19 мая.

"Говорил с Премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об экономических вопросах, в частности об экспорте нашей агропродукции и импорте топлива. А также о ситуации в районах боевых действий и эвакуации из Азовстали наших героев. Делаю все, чтобы самые влиятельные международные силы были проинформированы и насколько это возможно, вовлечены в спасение наших военных.", - отметил Владимир Зеленский.

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