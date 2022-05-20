Самые влиятельные международные силы должны быть проинформированы и вовлечены в спасение наших героев, - Зеленский об уходе защитников Азовстали
Сегодня об этом и многих других вопросах говорилось с Премьер-министром Британии Борисом Джонсоном
Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении 19 мая.
"Говорил с Премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об экономических вопросах, в частности об экспорте нашей агропродукции и импорте топлива. А также о ситуации в районах боевых действий и эвакуации из Азовстали наших героев. Делаю все, чтобы самые влиятельные международные силы были проинформированы и насколько это возможно, вовлечены в спасение наших военных.", - отметил Владимир Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное