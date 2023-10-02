Самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине, - это членство в ЕС, - Боррель
2 октября в столице Украины началась неформальная встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, которая является первой в истории вне ЕС. Во время нее главный дипломат Евросоюза заявил, что самые серьезные обязательства по безопасности, которые ЕС может предложить в Украине - это членство.
Об этом сообщил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.
"Я предложил новую двустороннюю, многолетнюю программу в рамках фонда поддержки мира Европы, мы предлагаем в течение ближайших нескольких лет 5 млрд евро. И хочется надеяться, что до конца этого года мы придем к согласию, в течение этого периода мы должны принять решение о пересмотре многолетнего финансовой программы", - отметил он.
Читайте также: Нардеп Галайчук рассказал, что Рада должна проголосовать для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Боррель также добавил, что сейчас ЕС продолжает подготовку для украинских солдат.
"Сейчас цель – обучить 40 тыс. украинских солдат в течение следующих нескольких месяцев, и также сюда входит специализированное обучение пилотов самолетов-истребителей. Также мы работаем над укреплением сотрудничества между европейской и украинской промышленностями в сфере оборонного сектора, несколько недель назад в Киеве прошел форум оборонной промышленности и мы будем и дальше работать в направлении кибербезопасности, защиты от гибридных угроз и наработки совместных стратегий в коммуникационной сфере", - подчеркнул Боррель.
Главный дипломат ЕС также подчеркнул, что очень важно развивать поддержку в направлении разминирования, противоминной деятельности – это ключевая предпосылка для экономического восстановления Украины и восстановления государства.
Читайте также: До нового года имеем амбицию выполнить все семь условий, которые поставили Украине во время предоставления кандидатства в ЕС, - Шмыгаль
"Мы также ведем дискуссии о дальнейшем содействии комплексных реформ в сфере правоохранительной деятельности. И также самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине, - это членство в ЕС. Это самое сильное наше обязательство по безопасности. Украина сейчас имеет статус страны-кандидата и продвигается дальше по этому пути", - отметил он.
- После неанонсированного визита в Одессу Жозеп Боррель прибыл в Киев. В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, высокий представитель Евросоюза вместе с президентом Владимиром Зеленским принял участие в мероприятиях по оказанию почестей защитников.
- Кроме того, Боррель заявил , что поддержка Украины от ЕС в сфере обороны составила €25 млрд, а общая сумма помощи, включая военную, гражданскую и гуманитарную, составляет €85 млрд.
- В понедельник, 2 октября, в столице Украины началась неформальная встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, которая является первой в истории вне ЕС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.86Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное