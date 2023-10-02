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Самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине, - это членство в ЕС, - Боррель

2 октября, 2023 понедельник
18:15
Мир

2 октября в столице Украины началась неформальная встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, которая является первой в истории вне ЕС. Во время нее главный дипломат Евросоюза заявил, что самые серьезные обязательства по безопасности, которые ЕС может предложить в Украине - это членство.

Об этом сообщил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

"Я предложил новую двустороннюю, многолетнюю программу в рамках фонда поддержки мира Европы, мы предлагаем в течение ближайших нескольких лет 5 млрд евро. И хочется надеяться, что до конца этого года мы придем к согласию, в течение этого периода мы должны принять решение о пересмотре многолетнего финансовой программы", - отметил он.

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Боррель также добавил, что сейчас ЕС продолжает подготовку для украинских солдат.

"Сейчас цель – обучить 40 тыс. украинских солдат в течение следующих нескольких месяцев, и также сюда входит специализированное обучение пилотов самолетов-истребителей. Также мы работаем над укреплением сотрудничества между европейской и украинской промышленностями в сфере оборонного сектора, несколько недель назад в Киеве прошел форум оборонной промышленности и мы будем и дальше работать в направлении кибербезопасности, защиты от гибридных угроз и наработки совместных стратегий в коммуникационной сфере", - подчеркнул Боррель.

Главный дипломат ЕС также подчеркнул, что очень важно развивать поддержку в направлении разминирования, противоминной деятельности – это ключевая предпосылка для экономического восстановления Украины и восстановления государства.

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"Мы также ведем дискуссии о дальнейшем содействии комплексных реформ в сфере правоохранительной деятельности. И также самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине, - это членство в ЕС. Это самое сильное наше обязательство по безопасности. Украина сейчас имеет статус страны-кандидата и продвигается дальше по этому пути", - отметил он.

  • После неанонсированного визита в Одессу Жозеп Боррель прибыл в Киев. В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, высокий представитель Евросоюза вместе с президентом Владимиром Зеленским принял участие в мероприятиях по оказанию почестей защитников.
  • Кроме того, Боррель заявил , что поддержка Украины от ЕС в сфере обороны составила €25 млрд, а общая сумма помощи, включая военную, гражданскую и гуманитарную, составляет €85 млрд.
  • В понедельник, 2 октября, в столице Украины началась неформальная встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, которая является первой в истории вне ЕС.
Общество
Украина
ЕС
російська армія
Война с Россией
Жозеп Боррель
Мир про Украину
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