Самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине, - это членство в ЕС, - Боррель

Об этом сообщил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

"Я предложил новую двустороннюю, многолетнюю программу в рамках фонда поддержки мира Европы, мы предлагаем в течение ближайших нескольких лет 5 млрд евро. И хочется надеяться, что до конца этого года мы придем к согласию, в течение этого периода мы должны принять решение о пересмотре многолетнего финансовой программы", - отметил он.

Читайте также: Нардеп Галайчук рассказал, что Рада должна проголосовать для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Боррель также добавил, что сейчас ЕС продолжает подготовку для украинских солдат.

"Сейчас цель – обучить 40 тыс. украинских солдат в течение следующих нескольких месяцев, и также сюда входит специализированное обучение пилотов самолетов-истребителей. Также мы работаем над укреплением сотрудничества между европейской и украинской промышленностями в сфере оборонного сектора, несколько недель назад в Киеве прошел форум оборонной промышленности и мы будем и дальше работать в направлении кибербезопасности, защиты от гибридных угроз и наработки совместных стратегий в коммуникационной сфере", - подчеркнул Боррель.

Главный дипломат ЕС также подчеркнул, что очень важно развивать поддержку в направлении разминирования, противоминной деятельности – это ключевая предпосылка для экономического восстановления Украины и восстановления государства.

Читайте также: До нового года имеем амбицию выполнить все семь условий, которые поставили Украине во время предоставления кандидатства в ЕС, - Шмыгаль

"Мы также ведем дискуссии о дальнейшем содействии комплексных реформ в сфере правоохранительной деятельности. И также самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине, - это членство в ЕС. Это самое сильное наше обязательство по безопасности. Украина сейчас имеет статус страны-кандидата и продвигается дальше по этому пути", - отметил он.