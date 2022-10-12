Самые пронзительные памятники - свидетели преступлений
Большой тщедушный Зверь уже двадцать лет оставляет после себя гигантские кратеры, чтобы сдохнуть в крошечной крысиной норе
Жизнь продолжается.
У ракетной воронки в парке Шевченко шумит около полутора десятков детишек.
Самые смелые лезут по кромкам.
Я бы не засыпал.
Самые пронзительные памятники — это свидетели преступлений.
Именно поэтому так пробирает в Аушвице или Майданеке.
Причем, в Майданеке жутче, чем в Аушвице, потому что его обошла сомнительная туристическая слава.
А самый громкий памятник, который я видел: в Горе.
Во дворе дома, который забросали авиабомбами русские ублюдки.
Выжившие поставили памятник своим убитым соседям: из гильз выстрелянных авиабомб.
Большой тщедушный Зверь уже двадцать лет оставляет после себя гигантские кратеры, чтобы сдохнуть в крошечной крысиной норе.
Об авторе : Олег Манчура, журналист.
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