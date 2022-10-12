Жизнь продолжается.

У ракетной воронки в парке Шевченко шумит около полутора десятков детишек.

Самые смелые лезут по кромкам.

Я бы не засыпал.

Самые пронзительные памятники — это свидетели преступлений.

Именно поэтому так пробирает в Аушвице или Майданеке.

Причем, в Майданеке жутче, чем в Аушвице, потому что его обошла сомнительная туристическая слава.

А самый громкий памятник, который я видел: в Горе.

Во дворе дома, который забросали авиабомбами русские ублюдки.

Выжившие поставили памятник своим убитым соседям: из гильз выстрелянных авиабомб.

Большой тщедушный Зверь уже двадцать лет оставляет после себя гигантские кратеры, чтобы сдохнуть в крошечной крысиной норе.

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Об авторе : Олег Манчура, журналист.

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