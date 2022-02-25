Самые ожесточенные бои проходят вблизи города Иванков, в Гостомеле, Буче и Ворзеле на Киевщине, - Арестович

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича.

“Наибольшая опасность развивается со стороны Иванков - это Северо-Запад от Киева. Там идут бои в населенных пунктах Гостомеля, Ворзеля и Буча”, - сказал он.

Сейчас на этом участке враг пытается наступать, но украинские военные десантные части выставили заслон и с помощью "джавелинов" уничтожили несколько вертолетов противника и, по меньшей мере, колонну боевой техники.

По его словам, Киев готовится к обороне. В ОП призывают записываться в ряды терробороны города.

В Черниговской области украинские войска остановили противника. Сейчас активные действия не ведутся, как и в Сумской области. Противник перегруппируется и готовится к попытке дальнейшего наступления, но надежно держат оборону.

"Держится Харьков. Защитники города утром отразили еще одну атаку", - сказал Арестович.

Также держится вся зона ООС. Наступление на этом участке фронта практически не ведется, но работает российская артиллерия, и диверсионные группы противника проходят мимо нашей обороны. Многие обезвредили и взяли в плен.

На окраине Мелитополя есть российские войска, которые прошли из Крыма, но остальную часть города удерживают украинские военные. Они держат оборону и не дают продвигаться в сторону Мариуполя.

Вблизи Херсона русские войска ищут пути пересечь Днепр после уничтожения Андреевского моста. Украинские войска держат оборону на правом берегу.

В этой части обороны в ОП ситуацию считают управляемой.



"Пока говорить, что противник прорвался или наступает дальше, нельзя", - сообщил Арестович.

Напомним, 23 февраля сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке. 23 февраля около 16:00 официальные страницы Кабмина, Верховной Рады, МИД и Закарпатской ОГА перестали быть доступными для пересмотра.

23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

Украинские войска просят граждан рассказывать о перемещении войск РФ.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb