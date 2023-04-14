Об этом в утренней сводке 14 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

Российская Федерация продолжает насаждать так называемую паспортизацию граждан Украины. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.

Тем не менее особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Известно, что отделы миграционной службы РФ работают без выходных. Приоритет имеют государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса.

Самые ожесточенные бои - за Бахмут и Марьинку, ВСУ отразили 49 атак за сутки

Противник не отказывается от своих планов по оккупации территории Украины, несмотря на значительные потери. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В течение 13 апреля украинские защитники отразили 49 атак россиян.

Россия нанесла 19 авиаударов и совершила 39 обстрелов из РСЗО по Украине за сутки, есть пострадавшие

Российская Федерация продолжает ведение захватнической войны. Продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

За прошедшие сутки противник нанес 19 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ.

Сохраняется военное присутствие россиян в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Старица, Гатище, Николаевка и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Дворичная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка.

Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в направлении Северного, осуществила артиллерийские обстрелы, в частности, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Нетайлового, Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении за минувшие сутки украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области.

Российским обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях РФ продолжает вести оборонные действия.

Враг совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Красное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

ВСУ поразили 3 пункта управления, станцию РЭБ и несколько мест скопления оккупантов

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.