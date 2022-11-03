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Самые опытные саперы мира. Камбоджа поможет Украине в разминировании территории

3 ноября, 2022 четверг
00:20
война с Россией

Премьер-министр Камбоджи Гуг Сен пообещал направить в Украину саперов для помощи в обучении военных ВСУ

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Гуг Сен во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник взял на себя обязательство в сотрудничестве с Японией послать инструкторов по обезвреживанию мин, говорится в заявлении министерства.

Они также договорились назначить послов в обеих странах.

Сен осудил вторжение России в Украину, заявив, что "Камбоджа всегда выступает против любой страны, которая нападает на другую страну".

Генеральный директор Камбоджийского центра противоминной деятельности Генг Ратана сообщил в Facebook, что после консультаций с японскими партнерами его ведомство направит первую команду в Украину в начале декабря, вторая команда может прибыть в первом квартале следующего года.

Отметим, Камбоджа была одной из почти 100 стран-членов ООН, ставших соавторами резолюции, осуждающей российскую агрессию против Украины.

Эта страна считалась одной из самых заминированных в мире. Здесь война продолжалась почти три десятилетия и закончилась в 1998 году. С тех пор в стране было обезврежено множество мин и других боеприпасов. Камбоджийские саперы стали одними из опытных специалистов по разминированию в мире, и в течение последнего десятилетия несколько тысяч из них были направлены под эгидой ООН для работы в Африке и на Ближнем Востоке.

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Мир
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