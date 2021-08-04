Самые масштабные со времен "холодной войны": американский флот начал обучение

Об этом говорится на сайте 6-го флота ВМС США, передает ЕП .

В учениях принимают участие 36 кораблей и подводные лодки. Они охватят тренировки в тактических и стратегических действиях.

"LSE 2021 - это первые крупномасштабные морские и десантные учения, проведенные после учений НАТО Ocean Venture, начатых в 1981 году во время холодной войны. Эти учения продемонстрируют решимость НАТО и смоделируют новые возможности США", - говорится в заявлении.

В учениях примут участие команды корпуса морской пехоты, экспедиционные силы морской пехоты и тому подобное.

6-й флот США со штаб-квартирой в Италии производит полный спектр операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами.