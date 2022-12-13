Самые крутые украинские разработки, которые изменят ход войны
Украинские оружейники могут быть очень и очень конкурентными
Добрался таки до ТТХ двух самых крутых украинских разработок, которые меняют ход боевых действий!
1. Украинский (уже известный) морской дрон-камикадзе
2. Авиационный боевой дрон Сокол-300 от КБ ЛУЧ
Итак,
1. Морской дрон:
- стоимость – 10 млн грн ($250 тыс.),
- радиус действия – до 400 км,
- дальность хода – до 800 км,
- боевая часть – до 200 кг,
- скорость – до 80 км/ч.
Для сравнения:
- быстроходные американские катера береговой охраны, передаваемые Украине, развивают скорость до 54 км/ч;
– масса боевой части ракеты "Harpoon" составляет 225 килограммов. У украинской крылатой ракеты "Нептун" боевая часть весит 150 килограммов;
- расстояние Черноморск – Севастополь "всего" 292 км.
Дрон оснащен криптозащитой, передает до трех видеопотоков как HD, имеет три способа навигации – инерционную навигацию (автопилот), визуальную и спутниковую.
Аналогов в других армиях не нашел.
В общем, идея создания москитного флота дронов очень крутая и меняет картину боевых действий в акватории нашего Черного Моря!).
Сокол-300
- предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника,
- масса полезной нагрузки – 300 кг,
- вооружение – управляемые ракеты типа РК-2П, Р2-М и РК-10 с радиусом действия до 10 км,
- стоимость — около $2 млн,
- дальность полета – 1300 -3300 км,
- максимальная скорость - 580 км/ч,
- Максимальная продолжительность полета – до 26 часов
- потолок – 12 км.
В зону поражения попадают: Москва, Питер, Ростов, Грозный и даже Пермь на Урале!
Для сравнения Bayraktar TB2:
- стоимость — от $1 млн до $5 млн,
- грузоподъемность - 55 кг,
- радиус действия – до 300 км,
- максимальная скорость – 222 км/ч,
- потолок – 8,2 км,
- автономность – 24 часа.
Так что украинский беспилотник на голову выше байрактара, при этом дешевле.
Как видим, украинские оружейники могут быть очень и очень конкурентными.
Вопросы в системе обеспечения заказа и конкуренции.
А теперь представьте, что Украина имеет, например: 100 морских дронов и 100 авиационных дронов?
Как меняется карта боевых действий и наши возможности?
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
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