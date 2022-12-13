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OPINION

Самые крутые украинские разработки, которые изменят ход войны

Анатолий Амелин
13 декабря, 2022 вторник
08:06
Мнение

Украинские оружейники могут быть очень и очень конкурентными

Добрался таки до ТТХ двух самых крутых украинских разработок, которые меняют ход боевых действий!

1. Украинский (уже известный) морской дрон-камикадзе

2. Авиационный боевой дрон Сокол-300 от КБ ЛУЧ

Итак,

1. Морской дрон:

- стоимость – 10 млн грн ($250 тыс.),

- радиус действия – до 400 км,

- дальность хода – до 800 км,

- боевая часть – до 200 кг,

- скорость – до 80 км/ч.

Для сравнения:

- быстроходные американские катера береговой охраны, передаваемые Украине, развивают скорость до 54 км/ч;

– масса боевой части ракеты "Harpoon" составляет 225 килограммов. У украинской крылатой ракеты "Нептун" боевая часть весит 150 килограммов;

- расстояние Черноморск – Севастополь "всего" 292 км.

Дрон оснащен криптозащитой, передает до трех видеопотоков как HD, имеет три способа навигации – инерционную навигацию (автопилот), визуальную и спутниковую.

Аналогов в других армиях не нашел.

В общем, идея создания москитного флота дронов очень крутая и меняет картину боевых действий в акватории нашего Черного Моря!).

Сокол-300

- предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника,

- масса полезной нагрузки – 300 кг,

- вооружение – управляемые ракеты типа РК-2П, Р2-М и РК-10 с радиусом действия до 10 км,

- стоимость — около $2 млн,

- дальность полета – 1300 -3300 км,

- максимальная скорость - 580 км/ч,

- Максимальная продолжительность полета – до 26 часов

- потолок – 12 км.

В зону поражения попадают: Москва, Питер, Ростов, Грозный и даже Пермь на Урале!

Для сравнения Bayraktar TB2:

- стоимость — от $1 млн до $5 млн,

- грузоподъемность - 55 кг,

- радиус действия – до 300 км,

- максимальная скорость – 222 км/ч,

- потолок – 8,2 км,

- автономность – 24 часа.

Так что украинский беспилотник на голову выше байрактара, при этом дешевле.

Как видим, украинские оружейники могут быть очень и очень конкурентными.

Вопросы в системе обеспечения заказа и конкуренции.

А теперь представьте, что Украина имеет, например: 100 морских дронов и 100 авиационных дронов?

Как меняется карта боевых действий и наши возможности?

Источник

Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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