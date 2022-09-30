Об этом сообщает Укринформ.

Копии "бородянского петуха" с росписью в стиле работ выдающихся художников будут подарены ведущим музеям мира, в частности, Centre Pompidou, Prado, MoMA, Whitney, Guggenheim, New Museum of Contemporary Art. Этот шаг будет сделан для укрепления культурных связей между нациями.

Новая коллекция произведений цифрового искусства Incredible Rooster от крупнейшего благотворительного NFT-проекта Украины META HISTORY museum была представлена на онлайн-ивенте.

Министр Ткаченко, также участвовавший в мероприятии, считает, что "невероятный петух" - еще один способ показать, как разные культуры способны взаимно обогащать друг друга. Музеям передадут цифровую копию знаменитого керамического изделия, которое стало символом украинской стойкости и выдержки.

Для каждого из 14 музеев создан уникальный NFT. Роспись 3D-модели повторяет картины таких известных художников, как Жан-Мишель Баския, Иероним Босх, Джексон Поллок, Герхард Рихтер, Такаши Мураками, Ив Кляйн, Андреас Гурски. Каждый петух будет подарен музею, где хранится оригинал картины.

NFT, составляющие коллекцию Incredible Rooster, появятся на сайтах музеев, чтобы привлечь внимание ценителей искусства к культурному символу украинской борьбы.