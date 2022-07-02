Это максимум за всю историю, сообщает Bloomberg.

По подсчетам агентства, за это время изобретатель Facebook Марк Цукерберг потерял $65,5 млрд, основатель Amazon Джефф Безос – $63 млрд, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск – $62 млрд, а генеральный директор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно – $49,3 млрд.

При этом им удалось сохранить свои места в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Маск остался на первом месте с состоянием $208 млрд, Безос — на втором ($130 млрд), Арно — на третьем ($49,3 млрд).

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