Самую мощную в мире ракету Falcon Heavy запускают после трехлетнего перерыва
Во вторник, 1 ноября, мощнейшая в мире оперативная ракета Falcon Heavy от SpaceX вернулась в небо
Об этом сообщает официальный сайт SpaceX.
Это произошло впервые с середины 2019 года. Ракета стартовала из космического центра Кеннеди во Флориде NASA, ее цель – доставка в космос спутников для американских военных в секретной миссии USSF-44.
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