Об этом сообщает официальный сайт SpaceX.

Это произошло впервые с середины 2019 года. Ракета стартовала из космического центра Кеннеди во Флориде NASA, ее цель – доставка в космос спутников для американских военных в секретной миссии USSF-44.

Hubble показал фото двух спиральных галактик "Тройнят Уайлда".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb