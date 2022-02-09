Самую большую зарплату в правительстве получает министр МИД Кулеба, почти 3000$ в месяц, - Питенина

Такие данные она сообщила в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"К сожалению, нет какого-то одного сайта, на котором ежемесячно обнародуются оклады, премии и надбавки наших чиновников. Поэтому нам приходится обращаться с запросом о такой информации и иногда даже не получать ответы. Например, МВД ни при Авакове, ни при Монастырском в нашем рейтинге нет. Все остальные данные у нас есть. Больше всего среди министров зарабатывает министр МИД Дмитрий Кулеба, зарплата которого вместе с премиями и надбавками составляет примерно 3000$", - рассказала Питенина.



Питенина отметила, что премьер-министр Денис Шмыгаль зарабатывает меньше министра МИД. По информации Питениной, Денис Шмыгаль получает зарплату в 2000$, такую же заработную плату имеет и министр культуры. Также она добавила, что министр МИД Дмитрий Кулеба является единственным министром, заработавшим в течение года больше миллиона грн.



"Что касается зарплаты премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, то я вам больше могу сказать - я думаю, что премьер-министры сознательно отказываются от многих доплат. Например, Владимир Гройсман, когда был премьер-министром Украины, зарабатывал очень мало. Я могу сказать и о президенте Владимире Зеленском. Он имеет оклад в 28 тыс. грн", - добавила Питенина.



Также Питенина объявила рейтинг, по которому наибольшую заработную плату среди министров имеет Дмитрий Кулеба, за ним следует министр образования и науки Сергей Шкарлет и третье место занимает министр социальной политики Марина Лазебная.

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