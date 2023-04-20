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Самую боеспособную часть российской армии уничтожил сам Путин, - ГУР

20 апреля, 2023 четверг
15:06
Война с Россией

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Владимир Путин своими руками уничтожил боеспособную часть российской армии, отправив их воевать против Украины

Об этом он сказал в телемарафоне, пишет ГУР.

"Самая боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее собственно Путин, послав в мясорубку", - сказал Юсов.

Он отметил, что войска РФ могут планировать и пробовать реализовывать тактические операции, однако в целом они перешли к обороне. Кроме того, он отметил, что задачи так называемого "зимнего наступления" РФ провалены.

Юсов подчеркнул, что у окупантов пока нет сил "повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля прошлого года". Несмотря на это, представитель ГУР подчеркнул, что оккупанты все еще представляют значительную опасность для Украины.

"Но это не означает, что враг разбит или не несет опасности для Украины. Есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники, пусть даже часто устаревшей", – пояснил Юсов.

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Вооруженные Силы Украины начнут контрнаступление только тогда, когда будут полностью к этому готовы и получат все, что обещали партнеры.
ГУР
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