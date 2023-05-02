Samsung запретила работникам пользоваться чат-ботами на основе ИИ после утечки конфиденциальных данных

Об этом информирует Bloomberg.

В компании обеспокоены тем, что платформы на основе искусственного интеллекта могут хранить конфиденциальные данные на внешних серверах. Это, вероятно, затрудняет поиск и удаление данных. Также сохранение на внешних серверах может привести к утечке данных.

Так в апреле Samsung провела опрос среди работников по внутреннему использованию искусственного интеллекта. Согласно результатам, 65% респондентов считают, что ИИ представляет угрозу безопасности данных. Также в прошлом месяце инженеры компании случайно скачали в ChatGPT внутренний исходный код. Распространялась ли куда-то информация, неизвестно.

Представители Samsung подтвердили, что направили работникам записку о запрете использования генеративных служб ИИ. Новые правила предусматривают запрет на использование ИИ на компьютерах, планшетах и телефонах, принадлежащих компании. Также запрещено использовать его на устройствах, принадлежащих компании. Это не будет касаться устройств, продаваемых потребителям.

Также компания попросила работников, использующих ChatGPT и другие инструменты на основе ИИ на личных устройствах, не загружать туда информацию, связанную с компанией или личные данные, которые могут раскрыть интеллектуальную собственность компании. Нарушение этой политики может привести к увольнению.