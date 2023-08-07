Об этом говорится в пресс-релизе .

"Galaxy Tab S9 Ultra выводит лозунг "работа из любого места" на совершенно новый уровень. Благодаря своему стандарту защиты IP68, Galaxy Tab S9 Ultra защищен от воды пыли и даже против жестких внешних элементов", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, производительность Galaxy Tab S9 Ultra остается неизменной, даже при полном погружении в воду. Воспроизведение видео и отображение текста, написанного с помощью пера, происходит без задержки.

"Серия Galaxy Tab S9, идеально подходящая для активного отдыха на свежем воздухе, является идеальным компаньоном для кемпинга и походов, поскольку ее конструкция включает прочность и удобство для ношения", - сообщают в компании.