Samsung приостанавливает поставки в Россию всей продукции, - Bloomberg
Причиной такого шага южнокорейский технологический гигант называет "текущие геополитические события"
Об этом сообщает Bloomberg, передает Еспресо.TV.
"Поставки продукции в Россию были приостановлены из-за текущих геополитических событий", - говорится в сообщении.
"Южнокорейский технологический гигант активно следит за сложной ситуацией... А пока экспорт всей продукции Samsung, начиная с чипов и заканчивая смартфонами и бытовой электроникой, был приостановлен", - сообщает источник издания.
Напомним, Transparency International Ukraine назвала пять мировых гигантов, до сих пор работающих с Россией.
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