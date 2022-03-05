Samsung приостанавливает поставки в Россию всей продукции, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg, передает Еспресо.TV.

"Поставки продукции в Россию были приостановлены из-за текущих геополитических событий", - говорится в сообщении.

"Южнокорейский технологический гигант активно следит за сложной ситуацией... А пока экспорт всей продукции Samsung, начиная с чипов и заканчивая смартфонами и бытовой электроникой, был приостановлен", - сообщает источник издания.

Напомним, Transparency International Ukraine назвала пять мировых гигантов, до сих пор работающих с Россией.

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