Samsung представит линейку девайсов, в производстве которых использовали рыболовные сетки

Об этом идет речь на сайте Samsung.



Компания разработала материал из выброшенных рыболовных сеток. Его будут использовать во всей продукции Samsung, начиная с новых устройств Galaxy, которые представят на конференции Unpacked 9 февраля.



Компания сообщает, что каждый год в океан выбрасывают 640 тыс. тонн рыболовных сетей. В то же время Всемирный фонд дикой природы отмечает, что ежегодно в океан попадают от 500 тыс. до миллиона тонн сеток.



Выброшенные сетки и веревки составляют примерно 46% Большого тихоокеанского мусорного пятна. Они повреждают коралловые рифы, нарушают жизнь подводных жителей и попадают в источники питьевой воды.



Это не единственный перерабатывающий материал, Samsung использует в производстве смартфонов. Согласно отчету, в 2019 году компания использовала в производстве 30 тыс. тонн переработанного пластика из электрических приборов, таких как стиральные машины, кондиционеры, телевизоры, мониторы и т.д.



Samsung преследует цель к 2030 году увеличить это число до 500 тыс. тонн.

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