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Главная Наука Samsung представит линейку девайсов, в производстве которых использовали рыболовные сетки

Samsung представит линейку девайсов, в производстве которых использовали рыболовные сетки

7 февраля, 2022 понедельник
18:44
Наука

Компания Samsung представит линейку девайсов, при производстве которых она использовала переработанные рыболовные сетки

Об этом идет речь на сайте Samsung.

Компания разработала материал из выброшенных рыболовных сеток. Его будут использовать во всей продукции Samsung, начиная с новых устройств Galaxy, которые представят на конференции Unpacked 9 февраля.

Компания сообщает, что каждый год в океан выбрасывают 640 тыс. тонн рыболовных сетей. В то же время Всемирный фонд дикой природы отмечает, что ежегодно в океан попадают от 500 тыс. до миллиона тонн сеток.

Выброшенные сетки и веревки составляют примерно 46% Большого тихоокеанского мусорного пятна. Они повреждают коралловые рифы, нарушают жизнь подводных жителей и попадают в источники питьевой воды.

Это не единственный перерабатывающий материал, Samsung использует в производстве смартфонов. Согласно отчету, в 2019 году компания использовала в производстве 30 тыс. тонн переработанного пластика из электрических приборов, таких как стиральные машины, кондиционеры, телевизоры, мониторы и т.д.

Samsung преследует цель к 2030 году увеличить это число до 500 тыс. тонн.

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