Samsung представила конкурентов iPhone 13 - линейку флагманских смартфонов Galaxy S22

Об этом сообщает CNN.



"Устройства 5G на базе Android достигают того, что вы ожидаете от любых новых телефонов в 2022 году: обновление камеры, больший срок службы аккумулятора и чипы нового поколения среди других функций. Они также более экологичны, все частично изготовлены из переработанного пластика, выловленного из океана", - говорится в сообщении.



Отмечается, что звездой серии стал Ultra S22, который сочетает в себе серию Note, а также имеет усовершенствованную камеру и производительность линейки Galaxy S. Разработчики отмечают, что целью является привлечение тех людей, которые стремятся иметь одно устройство для разных целей.



"Граница между работой и личной жизнью продолжает стираться со смартфонами, и все меньше людей носят отдельные устройства для работы с каждым. Владельцы смартфонов не хотят терять производительность и удобство - как личную, так и профессиональную - на своих устройствах. Так что сочетание лучшего из того, что был Note, с самым лучшим из линейки Galaxy может понравиться всем клиентам", - отметил Рамон Лламас, директор фирмы по маркетинговым исследованиям IDC, накануне презентации.



Новая линейка Samsung предлагает большие возможности в управлении камерой, больше инструментов в фотографировании, более быстрый процессор, более выносливые батареи и дополнительные средства для управления конфиденциальностью.







Новые смартфоны доступны в черном, белом, розовом и золотистом цветах. В то же время Ultra S22 продается в черном, белом, зеленом и бордовом цветах.



Цена Ultra S22 стартует от $1199. В то же время главный конкурент iPhone 13 Pro Max стоит от $1099. Цена Galaxy S22 Plus стартует от $799. Предзаказ начинается с 9 февраля, первые смартфоны будут доставлены уже 25 февраля.



"Компания также продемонстрировала три новых планшета: 11-дюймовый Galaxy Tab S8 ($699), 12,4-дюймовый S8+ ($899) и 14,6-дюймовый S8 Ultra ($1099), работающие на том же процессоре, что и Galaxy", - говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что при производстве новой линейки девайсов Samsung использовала переработанные рыболовные сетки.



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