Об этом пишет Yonhap .

Так, 24-гигабитная графика Double Data Rate 6 (GDDR6) использует 10-нанометровую технологию третьего поколения. Она более чем на 30% быстрее обрабатывает информацию по сравнению с другими продуктами Samsung.

DRAM способен обрабатывать изображения со скоростью до 1,1 ТБ/с, что равняется обработке 275 фильмов в качестве Full HD в секунду. В Samsung отмечают, что этот чип самый оперативный в мире.

DRAM-память используют в высокомощных 3D-играх, персональных компьютерах, ноутбуках или устройствах, воспроизводящих видео с высоким разрешением. Технологию планируют использовать также в высокопроизводительных вычислениях, электромобилях и автономных транспортных средствах.

Чип использует динамическое масштабирование напряжения, повышая энергоэффективность более чем на 20%.

Компания намерена стать лидером по выпуску чипов графической памяти следующего поколения. В 2021 году Samsung занимал 38,9% мирового рынка DRAM.

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