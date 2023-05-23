Samsung представил экран к смартфону, который может измерять пульс и давление

Об этом пишет Техно блог UA

Подобные панели Sensor OLED предназначены для использования в смартфонах и планшетах для отслеживания состояния здоровья. Ожидается, что подобные устройства появятся в ближайшее время.

Сенсорная OLED-панель имеет встроенный светочувствительный органический фотодиод.

"Чтобы точно измерить кровяное давление человека, необходимо произвести замеры на обеих руках. Сенсорный OLED-дисплей может одновременно распознавать пальцы обеих рук, предоставляя более точную информацию о состоянии здоровья, чем существующие устройства", - Samsung Display

Новая панель OLED также может одновременно измерять уровень стресса пользователя.

Технология позволит считывать отпечатки пальцев или информацию о частоте сердечных сокращений с нескольких пальцев одновременно. Это позволяет устройству предлагать более точную биометрическую аутентификацию и измерять кровяное давление.