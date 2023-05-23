Samsung представил экран к смартфону, который может измерять пульс и давление
Компания Samsung Display представила первую в мире OLED-панель со встроенным сканером отпечатков пальцев и датчиком сердечного ритма
Об этом пишет Техно блог UA
Подобные панели Sensor OLED предназначены для использования в смартфонах и планшетах для отслеживания состояния здоровья. Ожидается, что подобные устройства появятся в ближайшее время.
Сенсорная OLED-панель имеет встроенный светочувствительный органический фотодиод.
"Чтобы точно измерить кровяное давление человека, необходимо произвести замеры на обеих руках. Сенсорный OLED-дисплей может одновременно распознавать пальцы обеих рук, предоставляя более точную информацию о состоянии здоровья, чем существующие устройства", - Samsung Display
Новая панель OLED также может одновременно измерять уровень стресса пользователя.
Технология позволит считывать отпечатки пальцев или информацию о частоте сердечных сокращений с нескольких пальцев одновременно. Это позволяет устройству предлагать более точную биометрическую аутентификацию и измерять кровяное давление.
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