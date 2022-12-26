Samsung планирует расширить производство микросхем на своем крупнейшем заводе в Южной Корее
Samsung Electronics планирует в следующем году увеличить мощности по производству микросхем на своем крупнейшем заводе в Южной Корее, несмотря на прогнозы экономического спада
Об этом информирует Reuters.
"Настойчивость инвестиционных планов Samsung, скорее всего, поможет ей занять долю рынка чипов памяти и поддержать цену акций, когда спрос восстановится", – говорят аналитики.
Компания Seoul Economic Daily сообщает, ссылаясь на собственные источники, что Samsung планирует расширить свою фабрику P3 в Пхентеке, Южная Корея, добавив 12-дюймовые пластины для чипов памяти DRAM.
Также Samsung должен расширить дополнительными мощностями завод 4-нанометровых микросхем, которые будут производиться по литейным контрактам – в соответствии с проектами клиентов.
Фабрика P3, которая в этом году начала производство передовых чипов флэш-памяти NAND, является крупнейшим предприятием компании по производству микросхем.
Известно, что в следующем году Samsung планирует добавить не менее 10 устройств с экстремальным ультрафиолетом.
В октябре компания Samsung заявила, что не рассматривает нарочное сокращение производства микросхем, игнорируя тенденцию более широкой отрасли сокращать производство для удовлетворения средне- и долгосрочного спроса.
"Мы планируем поддерживать наши первоначальные планы инвестирования в инфраструктуру", - сказал тогда исполнительный вице-президент отдела памяти Хан Цзиньман.
Напомним, 14 июля Samsung представил чип графической DRAM-памяти, обрабатывающей информацию более чем на 30% быстрее всех других продуктов компании.
Компания намерена стать лидером по выпуску чипов графической памяти следующего поколения. В 2021 году Samsung занимал 38,9% мирового рынка DRAM.
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