Об этом информирует Reuters.

"Настойчивость инвестиционных планов Samsung, скорее всего, поможет ей занять долю рынка чипов памяти и поддержать цену акций, когда спрос восстановится", – говорят аналитики.

Компания Seoul Economic Daily сообщает, ссылаясь на собственные источники, что Samsung планирует расширить свою фабрику P3 в Пхентеке, Южная Корея, добавив 12-дюймовые пластины для чипов памяти DRAM.

Также Samsung должен расширить дополнительными мощностями завод 4-нанометровых микросхем, которые будут производиться по литейным контрактам – в соответствии с проектами клиентов.

Фабрика P3, которая в этом году начала производство передовых чипов флэш-памяти NAND, является крупнейшим предприятием компании по производству микросхем.

Известно, что в следующем году Samsung планирует добавить не менее 10 устройств с экстремальным ультрафиолетом.

В октябре компания Samsung заявила, что не рассматривает нарочное сокращение производства микросхем, игнорируя тенденцию более широкой отрасли сокращать производство для удовлетворения средне- и долгосрочного спроса.

"Мы планируем поддерживать наши первоначальные планы инвестирования в инфраструктуру", - сказал тогда исполнительный вице-президент отдела памяти Хан Цзиньман.

Напомним, 14 июля Samsung представил чип графической DRAM-памяти, обрабатывающей информацию более чем на 30% быстрее всех других продуктов компании.

Компания намерена стать лидером по выпуску чипов графической памяти следующего поколения. В 2021 году Samsung занимал 38,9% мирового рынка DRAM.

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