Samsung Electronics продолжит сокращать производство чипов после потери $7 млрд
Крупнейший в мире производитель чипов памяти Samsung Electronics в четверг заявил, что наихудшее для рынка позади, но объявил о планах продолжить сокращение производства
Об этом информирует Reuters .
Исполнительный вице-президент Samsung Джеджун Ким заявил, что компания продолжит сокращение производства и сделает дополнительные корректировки выпуска для определенных продуктов, включая флеш-чипы NAND, которые используются для хранения цифровых данных. Такое решение принято из-за ограниченного возобновления спроса на высококачественные чипы.
"Этот шаг подчеркивает беспрецедентный спад полупроводников, который привел к тому, что южнокорейская фирма понесла рекордные 7 миллиардов долларов операционных убытков от своего бизнеса по производству хлебных и масляных чипов за первые шесть месяцев этого года", - пишет ведомство.
Сообщается, что бизнес, вероятно, останется в минусе в текущем квартале, хотя ущерб сократится почти вдвое, считают 22 аналитика.
Замедление мировой экономики и высокие процентные ставки ослабили спрос на большинство потребительских товаров после бума, вызванного пандемией.
"Сокращение производства по всей отрасли, вероятно, продолжится во втором полугодии и, как ожидается, спрос постепенно восстановится, поскольку клиенты продолжают сокращать свои запасы чипов", – говорится в заявлении Samsung.
В настоящее время не сообщается о масштабах сокращения производства, но известно, что запасы чипов памяти компании быстро уменьшаются после пика в мае.
Фото: скрин
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