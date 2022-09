Отрывки из книги Валентина Лоу "Придворные: Сила, скрытая за короной" (Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown) появились в The Sunday Times, передает The Daily Mail.

Бывшие помощники Меган Маркл и принца Гарри, назвавшие себя "Клубом выживших у Сассексов", убеждены, что герцогиня Сассекская тщательно планировала свой уход из королевской семьи. Придворные описали ее как "самовлюбленную социопатку".

В книге Лоу описывается ухудшение отношений Сассексов с их персоналом – группой "порядочных людей", которые верили в Меган и "сделали бы все, чтобы помочь паре добиться успеха". Однако придворные считают, что одна из главных забот Меган заключалась в том, "сможет ли она зарабатывать деньги для себя".

"Она хотела, чтобы ей отказали, потому что она была одержима этим рассказом с первого дня", - рассказал автору книги один из бывших сотрудников дворца.

Собеседники Валентина Лоу также сообщили, что герцогиня хотела показать, как организация подвела ее. Помощники дворца считают, что по решению Маркла подать жалобу менеджерам по персоналу, которые выслушали ее сочувственно, но не предложили никакой помощи, стоял циничный мотив.

"Это было неизбежно: отдел кадров занимается кадровыми вопросами, а не членами королевской семьи", - говорится в книге. - Меган, вероятно, знала об этом, что она там делала? Если собрать цепочку улик, это будет ироническим ответом".

Среди участников "Клуба выживших у Сассексов" была Саманта Коэн, которую королева лично попросила стать секретарем пары и работавшей с Гарри и Меган с момента их свадьбы в мае 2018 года до окончания их турне по Южной Африке в сентябре 2019 года, и Сара Летем, которая отвечала за связь с общественностью.

В книге отмечается, что некоторые сотрудники Меган подозревали, что она хотела заработать денег. И единственный способ сделать это – оставить королевскую жизнь и вернуться в США.

"Хотя ей нравилось внимание, Меган не понимала смысла всех этих прогулок и рукопожатий с бесчисленным количеством незнакомцев", - отмечается в книге.

Ссылаясь на собственные источники, автор пишет, что однажды Маркл сказала: "Не могу поверить, что мне не платят за это".

Американская актриса Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские сделали официальное заявление, в котором сообщили о своем намерении сложить полномочия членов королевской семьи и стать финансово независимыми от дворца. Тогда же супруги переехали в Канаду, а затем в США.

В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опри Уинфри. В ответ в Букингемском дворце созвали срочное совещание из-за этого интервью и намекнули на ложь Меган. Тогда же Букингемский дворец решил расследовать травлю персонала со стороны Меган Маркл.

Отметим, что супруги поддерживают Украину. В Нидерландах на Играх непокоренных Меган Маркл поздравила украинскую команду со словами "Слава Украине", а принц Гарри назвал мероприятие возможностью для мира лучше показать Украину.

