Самой горячей точкой на фронте остается восточное направление, - Жданов

Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

"Самой горячей точкой остается восточное направление. Там враг постоянно атакует наши позиции. За минувшие сутки в районе Майорска они имели незначительное продвижение. На остальных участках этого оперативного направления мы удерживаем оборону. Но они постоянно атакуют", – заявил Жданов.

Эксперт объясняет, что на других оперативных направлениях ситуация стабильнее: "В частности, на Запорожском наблюдается снижение боевой активности. В Херсонской области мы продвигаемся вперед активнее. Но не очень быстро. В основном путем поражения противника либо авиацией, либо артиллерией".

Читайте также: В Херсонской области враг создает интригу, а в Донецкой области нуждается в новой линии обеспечения. Колонка Сергея Згруца

Анализируя нынешние события на линии фронта, Жданов говорит, что в ближайшие недели ситуация будет более или менее стабильной.

"В Донецкой области они будут продолжать атаковать. На Слобожанском направлении, на Запорожском и Херсонском мы будем пытаться атаковать. На сегодня мы в стадии накопления резерва. Противник - тоже. Нас сдерживает то, что мы быстро не можем накопить тяжелое вооружение", - добавляет эксперт.

Во вторник, 8 ноября, в Херсонской области российский агрессор обстрелял деоккупированные населенные пункты Бериславского района.

За сутки, 8 ноября, авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения сил и зонам ПВО оккупантов на Юге Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb