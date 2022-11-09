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Самой горячей точкой на фронте остается восточное направление, - Жданов

9 ноября, 2022 среда
17:42
Новости

Эксперт заявил, что ситуация на фронте остается стабильной: Россия оказывает давление на Востоке, а Вооруженные Силы Украины пытаются продвигаться на Юге

Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

"Самой горячей точкой остается восточное направление. Там враг постоянно атакует наши позиции. За минувшие сутки в районе Майорска они имели незначительное продвижение. На остальных участках этого оперативного направления мы удерживаем оборону. Но они постоянно атакуют", – заявил Жданов.

Эксперт объясняет, что на других оперативных направлениях ситуация стабильнее: "В частности, на Запорожском наблюдается снижение боевой активности. В Херсонской области мы продвигаемся вперед активнее. Но не очень быстро. В основном путем поражения противника либо авиацией, либо артиллерией".

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Анализируя нынешние события на линии фронта, Жданов говорит, что в ближайшие недели ситуация будет более или менее стабильной.

"В Донецкой области они будут продолжать атаковать. На Слобожанском направлении, на Запорожском и Херсонском мы будем пытаться атаковать. На сегодня мы в стадии накопления резерва. Противник - тоже. Нас сдерживает то, что мы быстро не можем накопить тяжелое вооружение", - добавляет эксперт.

  • Во вторник, 8 ноября, в Херсонской области российский агрессор обстрелял деоккупированные населенные пункты Бериславского района.
  • За сутки, 8 ноября, авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения сил и зонам ПВО оккупантов на Юге Украины.

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